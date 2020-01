Sarah Scazzi: morta a causa delle bugie di Ivano? (Di venerdì 31 gennaio 2020) Concetta Serrano, madre di Sarah Scazzi, ha rilasciato al settimanale Giallo alcune dichiarazioni su Ivano Russo, recentemente condannato per l’inchiesta riguardante la 15enne scomparsa e ritrovata morta ad Avetrana nel 2010. La donna parla delle bugie da parte del giovane, considerato l’Alain Delon di Avetrana per la sua spiccata bellezza. Un verdetto, quello nei confronti del Russo, che potrebbe essere confermato anche negli altri due gradi di giudizio. Concetta ha detto che se così sarà, verrà di conseguenza confermata anche una nuova realtà dei fatti, a dir poco sconcertante. Sarah Scazzi: il peso delle bugie di Ivano Se le accuse nei confronti di Ivano Russo venissero accertate anche nei rimanenti gradi di giudizio, a detta di Concetta Serrano, ciò significa che al suo tempo si sarebbero potuti avere più elementi in mano e, di conseguenza, le indagini sarebbero state ... kontrokultura

KontroKulturaa : Sarah Scazzi: morta a causa delle bugie di Ivano? - - GiuliaTanarx : @Doragioneatutt1 Eh, parliamo del programma che ha annunciato il ritrovamento del corpo di Sarah Scazzi prima che v… - UnioneSarda : #SarahScazzi: 'Il peso dell'ambiente familiare' -