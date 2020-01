Operatori Sanitari Picchiano e Torturano una Bisnonna di 94 Anni, ma una Telecamera Nascosta Li Smaschera (Di venerdì 31 gennaio 2020) I famigliari della 94enne Paniben Shah erano stati costretti a farla ricoverare in una casa di cura a Brent, in UK, quando l’anziana signora era caduta. La donna però non accennava a migliorare, anzi ben presto la sua salute era peggiorata. I parenti, in preda ad un terribile sospetto, hanno fatto installare una videocamera nella sua stanza, e sono stati messi di fronte ad una realtà sconvolgente: la donna veniva picchiata e torturata dagli infermieri. Il nipote Amit ha affermato: “Non potevamo crederci. Sembrava una casa di cura professionale. È terribile pensare a tutte le crudeltà che mia nonna ha subito”. Per questa terribile vicenda tre Operatori Sanitari sono stati arrestati e altri due condannati a prestare servizio nel sociale. youreduaction

