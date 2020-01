Jorge Lorenzo sarà tester Yamaha nel 2020 (Di venerdì 31 gennaio 2020) La Yamaha Motor Racing ha ufficializzato che il 5 volte campione del mondo Jorge Lorenzo sarà tester del team per la stagione 2020. Lo spagnolo, ritiratosi al termine della scorsa stagione, ha debuttato in MotoGp proprio con la Yamaha nel 2008 trascorrendo 9 anni con il Team vincendo il titolo in sella alla YZR-M1 nel 2010, 2012 e 2015.Lorenzo sarà dunque nuovamente in sella a una Yamaha col Yamaha Factory Racing Test Team a partire dai test invernali in programma a Sepang, in Malesia, dal 2 al 4 febbraio. Il pilota maiorchino parteciperà anche ad altri test ufficiali Irta e ad alcuni test privati Yamaha con l'unico scopo di aiutare gli ingegneri Yamaha nello sviluppo della MotoGp 2020. Per il 2020, fa sapere Yamaha, "non è prevista alcuna corsa jolly per Lorenzo, ma la Yamaha è aperta alla possibilità, se dovesse decidere di correre di nuovo". ilfogliettone

SkySportMotoGP : ? #UltimOra #MotoGP ?? Jorge #Lorenzo nuovo tester #Yamaha per il 2020 ? ?? Il suo annuncio sui social #SkyMotori… - SkySportMotoGP : ? #UltimOra #MotoGP La @YamahaMotoGP non si ferma: @lorenzo99 tester 2020 Potrebbe essere in pista già a Sepang il… - SkySport : #MotoGP, Jorge #Lorenzo tester #Yamaha: sarà in Malesia dal 2 al 4 febbraio -