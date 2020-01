Incidente Taio, scontro frontale tra auto: Daniele muore a 35 anni, due i feriti (Di venerdì 31 gennaio 2020) Incidente mortale oggi a Taio, in val di Non. Daniele Asson, guardia forestale di 35 anni, è morto in seguito allo scontro frontale tra due auto. Ferito in maniera grave un 36enne che viaggiava con lui e un 42enne alla guida dell'altra vettura, anche se non sarebbero in pericolo di vita. Disagi al traffico, con lunghe code che si sono formate in entrambe le direzioni. fanpage

