Il Remote Play di PS4 su Nintendo Switch? Sony chiede un parere ai suoi utenti (Di venerdì 31 gennaio 2020) La funzione Remote Play di Sony è una bella idea ma che forse non attira abbastanza l'attenzione: essa vi infatti consente di trasmettere il gamePlay dalla vostra PlayStation 4 a PS Vita o qualsiasi altro dispositivo.Tuttavia sembra che Sony abbia intenzione di espandere Remote Play in futuro anche su Nintendo Switch e per l'occasione ha pubblicato un sondaggio in cui chiede ai suoi utenti se sono favorevoli o contrari a questa scelta. Inoltre la società fa anche riferimento ad un controller DualShock che includerebbe uno schermo in modo da giocare in modalità portatile.Sony all'interno del sondaggio chiede ai suoi fan se un'eventuale versione offline del Remote Play possa essere di pubblico interesse. La società a quanto pare sta cercando in tutti i modi di mantenere ed ampliare la fetta di utenza in modo da essere più competitiva. Vale la pena aggiungere che Microsoft, con Poject ... eurogamer

