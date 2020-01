Honey (Di venerdì 31 gennaio 2020) È una grande responsabilità prendersi cura di un animale, tuttavia, ci sono molti che non se ne rendono conto. Ad esempio, nel caso di Honey che, senza nemmeno raggiungere l’età adulta, aveva una condizione della pelle, che non era stata curata e l’ha lasciata in uno stato davvero pessimo. Fortunatamente, i proprietari si sono preoccupati abbastanza per portarla dal veterinario, ma solo quando la situazione era già così grave che aveva lasciato cadere la maggior parte della sua pelliccia. Il personale veterinario ha dato un’occhiata a questa cagna rognosa e sapeva cosa fare. Il personale ha consigliato ai proprietari di consegnare il cane in quanto era evidente che non si stavano prendendo cura di lei abbastanza bene. L’animale non aveva peli ed era infestato dalla scabbia. Era improbabile che sarebbe vissuto. Il cucciolo era in uno stato sfortunato e di ... bigodino

efilmkunst : @MAN0BANJOON ?????? honey!! Lo stesso vale per me - icarusinlov3 : @needybrinaxsos honey non ascoltarle, ricordati sempre che tu non sarai mai SBAGLIATA. se ti senti sola sappi che t… - clairet_uvu : @Yumei_Ru @Honey_bb_bee hghgfhg -