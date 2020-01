Emma Marrone superospite a Sanremo 2020: “Ma non mi sento arrivata” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Emma Marrone sarà a Sanremo 2020 in qualità di superospite: dopo aver vinto la Kermesse e averla anche presentata insieme ad Arisa, la cantante fa en plein, eppure non ha ancora intenzione di sentirsi una star. Emma Marrone detiene un record particolare: a Sanremo ha fatto letteralmente tutto quello che un’artista potrebbe far. Dopo aver partecipato e vinto nel … L'articolo Emma Marrone superospite a Sanremo 2020: “Ma non mi sento arrivata” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

MarroneEmma : #Repost 7corriere with @get_repost ··· La copertina del nuovo numero di 7corriere, in edicola e sulla Digital Editi… - GiovanniFerrar : Felice di rivedere @MarroneEmma sul palco dell’Ariston! - Corriere : I dieci anni di carriera non la toccano: «La data conta per gli altri». Tornare a Sanremo non la fa sentire «consac… -