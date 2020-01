TG RDN del 30 gennaio 2020 (Di giovedì 30 gennaio 2020) CORONAVIRUS, FERMA NAVE CROCIERA A CIVITAVECCHIA PER CONTROLLI Non si arresta a Roma l’ondata di psicosi per il Coronavirus. Nelle ultime ore due casi legati alle condizioni di salute di alcuni turisti cinesi hanno generato apprensione. Il primo, ieri sera in un hotel di via Cavour, quando il personale medico del 118 e’ intervenuto con mascherine e tute bianche per soccorrere un uomo con la febbre alta. Questa mattina, invece, il protocollo d’emergenza e’ scattato a bordo di una nave da crociera ferma al porto di Civitavecchia, a causa della febbre riscontrata in due passeggeri. “Stiamo adottando tutte le cautele- ha detto il premier, Giuseppe Conte- Siamo vigili e prudenti, ma non diffondiamo allarmismi”. PANTALONE: A ROMA DROGA AUMENTATA NEI MUNICIPI, DELL’85% NEL VI Aumenta esponenzialmente il traffico di droga a Roma. Il prefetto di Roma, ... romadailynews

