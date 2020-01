Terremoto in tempo reale forte scossa in Grecia, trema la terra nella notte (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha registrato nella notte una forte scossa di Terremoto nel mar Egeo. L’evento sismico, di magnitudo 5.4, si è verificato alle ore 3,28 locali, in Italia erano le 2,28. L’epicentro è stato individuato nelle vicinanze dell’isola greca di Scarpanto nel Dodecaneso. L’evento sismico è avvenuto in piena notte. Numerose sono stati gli abitanti dell’isola, che per paura, si sono riversati per strada. Dalle prime notizie non risultano esserci danni a persone o a cose. baritalianews

Mickhaely1 : Il tempo passa. Il borgo distrutto dal terremoto del 2016 rimasto con un solo abitante: «So che non lo vedrò rinasc… - InMeteo : NEWS: Terremoto in tempo reale INGV: scosse di oggi 30 Gennaio 2020 (ultimi terremoti, orario) - FonteUfficiale : #terremoto #29gennaio Scosse di terremoto a Capitignano (L’Aquila,), Accumuli (Rieti), 7.8 in Isole Cayman, 5.0 in… -