"Salvini e Meloni vadano in commissione Antimafia" (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tra i primi attivisti del Movimento 5 Stelle in Campania, alla sua seconda legislatura, il sottosegretario Carlo Sibilia apre a un’alleanza con il Pd sul territorio a patto però che “non ci siano né Vincenzo De Luca né i suoi”. Sul futuro assetto del Movimento non si sbilancia, ma su una cosa non ha dubbi: “Al ministero dell’Interno stiamo lavorando meglio adesso che in passato e modificheremo i decreti sicurezza”. Quanto all’ex titolare del Viminale Matteo Salvini “dovrebbe venire in commissione Antimafia per chiarire riguardo l’inchiesta Alba Pontina”.Sottosegretario, lei non si è mosso dal suo posto. È stato al Viminale con Salvini e c’è tuttora con il ministro Luciana Lamorgese. Con chi si lavora meglio?Oggi c’è un rapporto diretto e pratico, abbiamo affrontato ... huffingtonpost

Mov5Stelle : Possibili inquietanti legami, a Latina, fra esponenti di spicco dei partiti di Salvini e della Meloni, con ambienti… - CarloCalenda : È lunga e non ci sono scorciatoie. Si cresce convincendo i cittadini. Meloni e Salvini nel campo della destra lo ha… - fanpage : 'Salvini, Meloni perché non dite nulla sulle scritte contro gli ebrei di Mondovì?' - di @fcancellato -