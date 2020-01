Helheim Hassle è un folle metroidvania in cui gli enigmi si risolvono staccando e ricombinando gli arti del protagonista (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il primo gioco di Perfectly Paranormal è stato Manual Samuel, un gioco stravagante che vedeva il giocatore controllare ogni singola funzione del corpo del protagonista. Il titolo presenta una narrativa disinteressata e un gameplay divertente. Ora lo studio ha deciso di dare vita a un progetto ancora più strano. Helheim Hassle è un'altra avventura narrativa, ma con un tocco in più. Il vostro personaggio principale potrà staccare e rimontare le sue parti del corpo per superare vari enigmi. A prima vista, Helheim Hassle ricorda un gioco come Headlander. Tuttavia, ci sono differenze. Entrambi potrebbero essere dei puzzle/platform che richiedono di trovare il mix corretto di parti, ma le somiglianze non si estendono oltre. Helheim vi consente di "distruggere" il vostro corpo e costruirlo in modi nuovi e divertenti. Anche in questo breve trailer di 80 secondi, visibile qui sotto, vediamo ... eurogamer

