Emma Marrone torna a parlare del tumore: “I miei capelli non saranno più biondi” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Emma Marrone parla della malattia e della paura provata, la cantante svela che non tingerà più i suoi capelli di biondo Si torna a parlare ancora una volta di Emma Marrone, la nota ed amatissima cantante da poco ha dovuto combattere una nuova battaglia contro il tumore alle ovaie. La cantante ha dimostrato ancora una volta di essere forte e coraggiosa, affrontare la malattia non è stato però semplice, tanta è stata la paura. Combattere un tumore cambia moltissimo una persona, non solo a livello interiore ma anche esteriore. Dopo le cure ci sono delle coseguenze, Emma Marrone ad esempio ha fatto sapere che non potrà più tingere i capelli. Lei stessa in un’intervista rilasciata a Sette, nel nuovo numero in edicola da domani 31 gennaio 2020, ha svelato: “I miei capelli non saranno più biondi. Dopo l’operazione subita, i medici mi hanno sconsigliato di tingermi. Mi sono presa la ... nonsolo.tv

MarroneEmma : #Repost 7corriere with @get_repost ··· La copertina del nuovo numero di 7corriere, in edicola e sulla Digital Editi… - Corriere : Domani su 7, Emma Marrone a Sanremo: «Dopo il tumore, mai più bionda» - Corriere : Domani su 7, Emma Marrone a Sanremo: «Dopo il tumore, mai più bionda» -