Cristiano Ronaldo e Lapo Elkann insieme per un progetto lavorativo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Lapo Elkann e la società di eyewear Italia Independent ha siglato con il brand di Cristiano Ronaldo un accordo globale esclusivo della durata di cinque anni per la creazione di collezioni eyewear sotto il brand CR7. La prima collezione CR7 Eyewear sottolinea la societa in una nota, è stata interamente ispirata e disegnata per Cristiano Ronaldo e verrà svelata, in anteprima mondiale, in occasione di Mido 2020. La collezione sarà disponibile sul mercato nei migliori ottici del mondo e sulle migliori piattaforme e-commerce a partire dalla Primavera/Estate 2020. «Oggi per me e per tutta Italia Independent -dice Lapo Elkann Fondatore e Direttore creativo di Italia Independent- è una giornata da ricordare: aver ottenuto la licenza eyewear CR7 è un tassello di straordinaria importanza nel nostro percorso di crescita. Creatività, velocità di esecuzione e sguardo verso il futuro sono i nostri ... people24.myblog

