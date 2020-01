Coronavirus, parla medico affetto da Sla: “Voglio dare un contributo” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sta facendo il giro del mondo la storia del medico cinese affetto da Sla che nonostante la malattia continua a lavorare per curare i pazienti colpiti dal Coronavirus. Il 57enne Zhang Dingyu è infatti il presidente del Jinyintan Hospital di Wuhan, la città epicentro dell’epidemia che in questo momento ha raggiunto la cifra di 7.818 contagi e 170 decessi, con il primo caso registrato in Finlandia nella giornata del 29 gennaio. Il dottor Dingyu ha raccontato ai giornalisti la propria esperienza all’interno dell’ospedale, dove lavora anche 20 ore di fila pur di riuscire a salvare i pazienti dal virus. Coronavirus: il medico affetto da Sla La storia del dottor Dingyu ha avuto inizio lo scorso 29 dicembre, quando nell’ospedale da lui diretto si sono presentati i primi casi di Coronavirus. Da allora la situazione è drasticamente peggiorata, con il medico che è costretto ... notizie

