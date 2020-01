Brooklyn Beckham e quella «manicure» color rosso (Di giovedì 30 gennaio 2020) Brooklyn Beckham, un pò come suo papà David, detta tendenze di stile. Il primogenito dei Becks, però, non vanta coolness solo nel guardaroba: è stiloso anche nel comparto bellezza. L'ultima sua mania è, infatti, quella di sfoggiare le unghie delle mani laccate. Prima di nero e ora di rosso, colore che (guarda caso) è anche il preferito della sua ultima fiamma, l'attrice Nicola Peltz. Celebrity Sightings - Paris Fashion Week - Menswear F/W 2020-2021 : Day FourBrooklyn Beckham. Foto Getty ImagesEdward BerthelotLa manicure diventa, insomma, una questione di coppia, precedentemente resa pubblica su Instagram da Anwar Hadid e Dua Lipa. Se Brooklyn è però il più imitato del momento, il vero trendsetter è stato Harry Styles quando, al Met Gala 2019, aveva iniziato a tingersi le unghie di nuance pastello, differenziando i colori ... gqitalia

