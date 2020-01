Willow: Ron Howard svela che gli script della serie sequel sono quasi conclusi (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ron Howard ha svelato che il lavoro sugli script della serie Willow è quasi completato e manca solo l'approvazione da parte della Disney. Willow è al centro di un nuovo progetto per Disney+ e Ron Howard ha ora parlato della potenziale serie tv in fase di sviluppo per la piattaforma di streaming che debutterà in Italia nel mese di marzo. Il regista ha raccontato che si è iniziato a parlare della possibilità di sviluppare una serie con lo sceneggiatore Jonathan Kasdan nel mese di maggio e attualmente gli script sono quasi completi, anche se la Disney non ha ancora dato il via libera alla produzione. Ron Howard ha sottolineato: "Ci stiamo lavorando, non ha ottenuto l'approvazione per la produzione, ma ne stavo parlando ... movieplayer

