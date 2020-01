Parla l’autista aggredito sul bus: “Mi hanno licenziato, hanno messo una famiglia sulla strada” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Parla l'autista aggredito sul bus a ottobre 2017 e recentemente licenziato per giusta causa dall'azienda per cui lavorava: "La mia richiesta non era specifica, non ho preteso di rientrare in una specifica mansione. Non posso fare questa mansione? Datemene un'altra. hanno voluto mettere una famiglia sulla strada. Sono stato licenziato il 10 gennaio, secondo loro, per giusta causa". fanpage

