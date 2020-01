Netflix cambia tutto: se guardi un contenuto per due minuti, il sistema ti conteggia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Netflix ha annunciato grandi cambiamento in una lettera agli azionisti pochi giorni fa, in riferimento al conteggio delle visualizzazioni. Per fare in modo che un contenuto venga considerato "visualizzato", basterà che ciascun utente lo guardi per almeno due minuti. Prima, un contenuto per potersi considerare visualizzato doveva essere visto per almeno il 70% della sua durata. Quali saranno gli effetti su sceneggiatori e spettatori del mondo Netflix? fanpage

