Morte Kobe Bryant, Federica Pellegrini sbotta: “Vi dovete vergognare” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Prima ha ricordato il suo idolo Kobe Bryant in un bellissimo messaggio, e poi si è scagliato contro i giornali sportivi italiani per il poco spazio riservato sulle prime pagine alla notizia della sua Morte. Presa di posizione forte da parte di Marco Belinelli che ha puntato il dito contro i quotidiani italiani. Il cestista dei San Antonio Spurs ha postato le immagini del confronto tra le aperture dei tabloid internazionali e italiani, evidenziando il differente "peso" dato alla notizia. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Federica Pellegrini che si è lamentata per l'eccessivo peso riservato al calcio, rispetto a quello che ha definito come un "Dio dello sport". (Continua...) Kobe Bryant, Belinelli attacca la stampa sportiva italiana "Il problema è che i giornali sportivi in Italia NON SONO giornali sportivi. Vergognatevi". Marco Belinelli campione del basket italiano che milita ... howtodofor

Quirinale : #Mattarella: il mondo dello sport,ogni continente,è rattristato dalla morte di Kobe #Bryant.Tristezza che ha il fon… - HuffPostItalia : 'La morte di Kobe Byant conta meno del calcio in Italia'. Belinelli e Pellegrini contro la stampa - SkySport : Kobe #Bryant, #Mattarella: 'Tristezza per la sua morte, si era formato in Italia' -