Luca Catania scomparso: è suo il giubbotto accanto ai resti umani rinvenuti nel bosco (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Luca Catania scomparso a Magliolo (Savona): ore drammatiche, queste, per la famiglia del carabiniere in servizio a Finale Ligure, sposato e padre di famiglia, di cui non si hanno notizie dal 7 ottobre 2016. I resti trovati nel bosco poco distante dalla sua abitazione sarebbero infatti riconducibili proprio a lui. I parenti di Luca Catania avrebbero riconosciuto il suo giubbotto accanto ai resti umani I familiari, secondo quanto trapela, avrebbero riconosciuto il su giubbotto ed il borsello che Luca era solito usare. «Solo l’esame del dna da parte dei Ris toglierà ogni dubbio, ma al 90 per cento dei casi è lui» avrebbero fatto sapere gli inquirenti. Al di là, dunque, della conferma medico legale, oggi elemento in mano alla magistratura porta alla amara svolta investigativa: i resti ossei trovati domenica scorsa sarebbero proprio del carabiniere scomparso. Quando uscì dalla sua casa di ... urbanpost

teresacapitanio : Savona, i resti trovati nel bosco sono di Luca Catania - liveunict : RT @A_Rapis: “Starman”: in arrivo il docufilm sull'astronauta catanese Luca Parmitano - A_Rapis : “Starman”: in arrivo il docufilm sull'astronauta catanese Luca Parmitano -