Ischia, difende le amiche in un bar e viene massacrato di botte (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un giovane è stato massacrato di botte per aver difeso delle donne da un ragazzo, che stava esprimendo giudizi pesanti su di loro: è accaduto lo scorso dicembre in un bar di Ischia. I carabinieri hanno rintracciato l'autore dell'aggressione, un 21enne, che è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari. fanpage

