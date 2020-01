Diradamento capelli: le cause e rimedi naturali (Di mercoledì 29 gennaio 2020) I capelli sono una parte importante ed essenziale del fascino e della seduzione. Prendersene cura in modo adeguato è importante per salvaguardare la chioma e impedirne la caduta. Il Diradamento capelli preoccupa, ma i giusti rimedi a base naturale possono aiutare per un cuoio capelluto forte e brillante. Diradamento capelli: le cause Si tratta di un disturbo che riguarda il cuoio capelluto e può essere il primo sintomo e segnale di alopecia. Colpisce uomini e donne indistintamente, anche se i dati sono diversi. Ne soffre l’80% dei soggetti maschili contro il 30% di quelli femminili. Più che essere un problema estetico in quanto mina l’insicurezza, è una vera e propria patologia. Un problema le cui cause sono molteplici ed è bene conoscerle prima di trovare il trattamento adatto. Con il termine Diradamento s’intende la perdita fisiologica del capello che genera ... notizie

