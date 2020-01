Bianca e Jonathan bloccano Superclassifica per le troppe risate, delirio in studio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) delirio a Detto Fatto, Bianca e Jonathan non resistono: risate a non finire! Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian hanno regalato un (lungo) momento di puro divertimento ai telespettatori. Non sono riusciti a trattenere le risate mentre parlavano dei messaggi che Marco Columbro riceverebbe dagli alieni: quest’oggi, a Detto Fatto, lo stilista ha deciso di portare … L'articolo Bianca e Jonathan bloccano Superclassifica per le troppe risate, delirio in studio proviene da Gossip e Tv. gossipetv

BREAKVANGEL : RT @permalosa01: hanno fatto i complimenti a questo artista che è diventato famoso a livello internazionale, senza nominare affatto i succe… - permalosa01 : hanno fatto i complimenti a questo artista che è diventato famoso a livello internazionale, senza nominare affatto… - infoitcultura : Detto Fatto, Bianca Guaccero si vendica di Jonathan e sorprende tutti -