Basket, Under 18: l’Edil Appia Sant’Agnese sconfitta dal Caudium (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDopo tre vittorie consecutive, l’Edil Appia Basket Sant’Agnese cade in casa contro la capolista Basket Caudium 43 a 54 nel 13° turno del Campionato Under 18 e resta ferma al quarto posto in classifica, ancora in piena corsa per un posto in fase Gold. Gara indirizzata sin dai primi minuti nei quali gli uomini della presidentessa Manganiello, privi di Parziale e Melillo, hanno sempre inseguito i più quotati avversari, primi in classifica. Il +10 di fine primo quarto, infatti, veniva incrementato nella seconda frazione a causa di un attacco sannita sterile e poco incisivo come dimostrava il 16-35 al 20’. Al ritorno dal riposo lungo la parziale riscossa del Basket Sant’Agnese che è riuscito a rendere meno pesante il divario grazie ad una ritrovata vena offensiva e alla difesa a zona. Il 43 a 54 finale sanciva infatti una sconfitta onorevole nel punteggio contro un ... anteprima24

