Amatrice è in lutto: morto all’improvviso a 23 anni l’eroe del sisma (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Emiliano, 23 anni, è stato trovato già senza vita dentro alla stalla di famiglia. Era considerato uno degli indimenticabili eroi di Amatrice Hanno trovato il suo corpo senza vita all’interno di una stalla. Non è ancora chiaro come sia deceduto Emiliano Stecconi, 23enne di Amatrice e volto noto in paese poichè in tantissimi ricordano il … L'articolo Amatrice è in lutto: morto all’improvviso a 23 anni l’eroe del sisma NewNotizie.it. newnotizie

