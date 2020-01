Un premio per Viola e all’orizzonte c’è un importante traguardo (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il premio gli era stato riconosciuto da tempo, dopo un sontuoso mese di dicembre apertosi con tanto di tripletta rifilata al Trapani. Oggi Nicolas Viola quel premio se lo è visto consegnare dall’Aic. Eletto miglior giocatore dello scorso mese, il centrocampista del Benevento ha ricevuto il riconoscimento conferito dall’Associazione Italiana Calciatori. Una soddisfazione subito ‘postata‘, ringraziando attraverso il proprio profilo Instagram. Viola, del resto, sta vivendo una stagione fantastica in giallorosso. Le ottime prestazioni sono state sottolineante da ben sette realizzazioni, compresa quella in Coppa Italia contro il Monza. Adesso, però, il vice capitano della Strega ha un altro importante traguardo da centrare. Viola è infatti arrivato a toccare le 94 presenze con la maglia del Benevento a Cittadella e tra sei ... anteprima24

