Paolo Ruffini, La pupa e il secchione. “Troppi doppi sensi”, parla Coruzzi (Di martedì 28 gennaio 2020) Mauro Coruzzi (Platinette) dice la sua su La pupa e il secchione e viceversa: “Dialoghi pieni di doppi sensi” Nella sua rubrica che tiene sul settimanale DiPiù Tv. Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha parlato della nuova edizione di un programma storico di Italia 1 La pupa e il secchione e viceversa. Nella sua analisi del programma Platinette non ha risparmiato critiche ed infatti, sui dialoghi pieni di doppi sensi ha affermato: “Il ritmo del programma è tutto mirato a ridurre i tempi morti, ma ci sono troppi video e troppa voglia di farci assistere a dialoghi pieni di doppi sensi, del tutto gratuiti e per niente divertenti” Mauro Coruzzi inoltre ha aggiunto: “Il programma con maggiore attenzione per i dettagli e meno dialoghi da caserma poteva ancora darci soddisfazione”. Infine ha detto la sua anche sui conduttori del programma Paolo Ruffini e ... lanostratv

AntonioBaudino : RT @CasaLettori: Bisogna intanto perdersi per potersi davvero ritrovare. Paolo Ruffini #LeCoseDelMondo @Librimondadori #GennaioCon #… - ChiaraMei5 : RT @CasaLettori: Bisogna intanto perdersi per potersi davvero ritrovare. Paolo Ruffini #LeCoseDelMondo @Librimondadori #GennaioCon #… - lucy_esposito : RT @CasaLettori: Bisogna intanto perdersi per potersi davvero ritrovare. Paolo Ruffini #LeCoseDelMondo @Librimondadori #GennaioCon #… -