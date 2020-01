Matthew McConaughey insieme al creatore di True Detective per la serie tv Redeemer di FX (Di martedì 28 gennaio 2020) La squadra del primo True Detective finisce tra le braccia di "Topolino": Matthew McConaughey protagonista della prima stagione della serie cult antologica di HBO e il suo creatore Nic Pizzolatto tornano a lavorare insieme per Redeemer di FX, canale cable americano di proprietà del gruppo Disney.Non solo perchè non si tratterà di una fugace avventura nel mondo Disney per i due. Infatti Pizzolatto ha firmato un accordo di produzione con Fox 21 Television Studios e FX Productions che lo impegnerà allo sviluppo di altri progetti per le due case di produzione di proprietà Disney e Matthew McCounaughey ha firmato un accordo di prima scelta con FX Productions.Matthew McConaughey insieme al creatore di True Detective per la serie tv Redeemer di FX pubblicato su TVBlog.it 28 gennaio 2020 18:50. blogo

