Massimo Giletti attacca Myss Keta

Domenica sera a Non è L'Arena Massimo Giletti ha parlato della polemica di Junior Cally a Sanremo e dell'eliminazione di Skioffi da Amici. Il conduttore ha fatto ascoltare alcune canzoni con testi controversi e tra i vari Sfera Ebbasta, Mambolosco, Edo Fendi, Omar Santana, c'era anche Myss Keta con la sua Milano sushi & coca. "Mi faccio un tempura, Che notte da paura. Bamba, soldi e sess0, La strada del successo. Tocqueville, Magazza Tanga, speed, ragazza, Cirashi, sashimi, parco Forlanini. Toccami la gamba, Passami la bamba. Kyto, Poporoya Jo sono la tua tr*ia. Milano, coca, sushi, moda, Hashtag, hashtag, hashtag, hashtag". Il conduttore si è chiesto perché le polemiche abbiano travolto solo Junior Cally e non Myss Keta. "Io rimango basito per la concezione delle donne in questi testi. Tutte ste polemiche su Skioffi e Junior Cally e nulla su Myss ...

