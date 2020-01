LIVE Djokovic-Raonic 6-4 1-1, Australian Open 2020 in DIRETTA: secondo set in equilibrio (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Finalmente un game rapido anche per Raonic che può tirare il fiato. 40-15 Grandissima seconda del canadese sulla quale non riesce a rispondere Djokovic. 30-15 Ace esterno di Raonic! 15-15 Raonic sbaglia la chiusura di dritto dal centro del campo, palla in corridoio. 15-0 Prima esterna vincente di Raonic. 1-0 Djokovic! Il serbo inizia bene nel secondo game. 40-30 Ace Djokovic!!!!! 30-30 Bravo Raonic a tenere lo scambio col rovescio, inusuale errore di Djokovic che tira in rete il lungo linea. 30-15 Servizio vincente del serbo. 15-15 Servizio e palla corta da manuale di Djokovic. 0-15 Raonic tiene bene lo scambio e viene aiutato dal nastro che spedisce fuori il dritto di Djokovic. 6-4 Djokovic!!!! Non appena Raonic cala al servizio il serbo comanda il gioco! 40-A Raonic sbaglia ancora il dritto in uscita dal servizio. Quarto set ... oasport

