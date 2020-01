Lettera dal carcere di Nicoletta Dosio: “Siamo come uccellini chiusi in gabbia” (Di martedì 28 gennaio 2020) Nicoletta Dosio, storica militante No Tav arrestata alla fine di dicembre, ha scritto una Lettera a Potere al Popolo in cui si definisce una “carcerata” perché “detenuta” è un “è un eufemismo che non rende bene la realtà”: “Più che la violenza ceca dello stato che ci reprime colpisce la violenza subdola dei divieti immotivati, delle regole ad arbitrio, pesa la perdita della dimensione spazio-temporale e soprattutto, per chi come me è ancora nella sezione delle nuove aggiunte in stato di media osservazione, la chiusura delle celle diciotto ore su ventiquattro”. fanpage

