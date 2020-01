Eleonora Daniele alla Figlia: “Non Vedo l’Ora di Conoscerti” (Di martedì 28 gennaio 2020) Eleonora Daniele è in dolce attesa e ha reso pubblica la sua estrema felicità. Questa gravidanza sta portando molta gioia nella vita della nota conduttrice, una gioia che ha voluto presto condividere con il suo pubblico già a partire dai social. Lo ha fatto con una sorta di lettera aperta diffusa su Instagram, in cui parla con la sua Carlotta, che ancora non è nata ma è già parte importantissima della sua vita. La presentatrice di Storie Italiane, punta di diamante di Rai 1 grazie agli elevati ascolti che raccoglie tutte le volte che va in video, non vede l’ora di conoscere la bambina nei suoi aspetti peculiari, dal visino al carattere. La gravidanza di Eleonora Daniele arriva in un momento particolarmente fortunato della vita della donna, quasi a coronamento di uno stato di serenità e pienezza. Ha celebrato da poco il matrimonio con lo storico compagno – dieci anni felici ... youreduaction

zazoomnews : Eleonora Daniele scrive alla figlia che nascerà: il toccante messaggio - #Eleonora #Daniele #scrive #figlia - eleonoradaniele : RT @Unf_Tweet: CUORE DI MAMMA! #EleonoraDaniele a casa sua è così emozionata pensando a come sarà sua figlia (Foto) - Noovyis : (“Non so se ti resisterò”. Eleonora Daniele, il messaggio arriva inaspettato. E scioglie tutti) Playhitmusic -… -