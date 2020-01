Wuhan, pronto il primo edificio dell’ospedale dei record: terminato in 4 giorni (Di lunedì 27 gennaio 2020) È stato terminato in tempi record il primo edificio dell'ospedale Huoshenshan di Wuhan, epicentro dell'epidemia da coronavirus che ha già fatto 81 vittime e quasi tremila contagi. Il nosocomio dovrebbe essere completato e consegnato ai militari il 2 febbraio. Oggi il premier cinese Li Keqiang, arrivato in visita nella cittadina capitale della provincia di Hubei, ha chiesto di accelerare i lavori. fanpage

