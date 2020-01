Traffico Roma del 27-01-2020 ore 09:30 (Di lunedì 27 gennaio 2020) IN APERTURA SEGNALIAMO TRE INCIDENTI CHE SONO CAUSA DI RALLENTAMENTI: IN VIA AURELIA, IN DIREZIONE CENTRO, ALL’ALTEZZA DI VIA GREGORIO XI, SUL LUNGOTEVERE GIANICOLENSE, NEI PRESSI DI PONTE MAZZINI, IN CORSO SEMPIONE, ALL’INTERSEZIONE DI VIA GARGANO. PER INCIDENTE SI STA IN CODA ANCHE SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA TRIONFALE E CASAL DEL MARMO E LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA AURELIA E CASAL DEL MARMO. SUL GRA SI STA IN CODA ANCHE PER Traffico INTENSO: LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, A TRATTI, TRA LA VIA DEL MARE E VIA TUSCOLANA MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E VIA APPIA E TRA VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA.. IN ENTRATA IN CIOTTA CONSUETI INCOLONNAMENTI: ... romadailynews

