Taglio dei parlamentari, Cdm concorda la data data: referendum il prossimo 29 marzo 2020 (Di lunedì 27 gennaio 2020) La data è stata concordata oggi in sede di Consiglio dei ministri. In una nota di palazzo Chigi si legge che "il Cdm, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha convenuto sulla data del 29 marzo 2020 per l’indizione – con decreto del Presidente della Repubblica – del referendum popolare" sul Taglio del numero di parlamentari, la riforma voluta dal Movimento Cinque Stelle su cui la Cassazione aveva dato il via libera alcuni giorni fa. fanpage

