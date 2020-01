“Se la vedrà con me quando esco…”. Antonella Elia, la minaccia arriva dal GF Vip: “Deve avere paura” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Antonella Elia non le manda a dire. Ci mette sempre la faccia. anche a costo di essere additata come provocatrice d’eccellenza. Antonella persevera nella sua crociata contro le ipocrisie e fa parlare di sé, sia dentro la casa più spiata d’Italia che fuori. quando esprime un’opinione, lo fa senza curarsi troppo delle conseguenze. E si sa che le sue opinioni sono sempre pungenti e vivaci. D’altronde è così che siamo abituati a vedere la ‘speziata’ ragazzina di ‘Non è la Rai’. Antonella Elia non è mai cambiata. Antonella Elia ha confermato di essere la concorrente con meno peli sulla lingua. Eccoli sempre in prima linea a dire la sua, non solo sui suoi compagni di viaggio, ma anche a chi ‘sta fuori’ dalla casa del Grande Fratello. Dopo i litigi con Adriana Volpe, Elisa De Panicis e Fernanda Lessa, adesso tocca anche a Simona ... caffeinamagazine

