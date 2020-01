Morte Kobe Bryant, chi sono tutte le vittime dell’incidente (Di lunedì 27 gennaio 2020) Chi sono le vittime dell’incidente in elicottero in cui è morto Kobe Bryant, stella del basket e icona dello sport a livello mondiale. Kobe Bryant ma non solo. sono nove le vittime dell’incidente in elicottero nel quale hanno perso la vita, tra gli altri, il campione di basket e GiGi, la sua figlia di tredici anni cresciuta con la passione per il basket e coltivando il sogno di diventare una nuova stella dello sport. Kobe Bryant Morte Kobe Bryant, chi sono le vittime dell’incidente Poche ore dopo l’incidente, le autorità hanno ufficializzato i nomi delle vittime che hanno perso la vita nello schianto. Le vittime sono Kobe Bryant, Gianni Bryant (13), John Altobelli, sua moglie Keri, Alyssa Altobelli, figlia adolescente della coppia, Christina Mauser, Sarah Chester e sua figlia Payton. Il pilota, rimasto ucciso nello schianto è Ara Zobayan. Los ... newsmondo

