Morte Kobe Bryant : chi c’era sull’elicottero? La figlia e un’altra ragazzina di 13 anni : l’identità delle 9 vittime : Un drammatico incidente in elicottero ha tolto la vita a Kobe Bryant, icona leggendaria del basket internazionale che ci ha lasciato a 41 anni. Uno schianto nei pressi di Calabasas (a ovest di Los Angeles) ha provocato il decesso dell’ex giocatore dei Los Angeles Lakers e di altre otto persone: il recupero dei corpi delle vittime richiederà diversi giorni come ha fatto sapere lo sceriffo della contea di Los Angeles visto che l’area ...

Morte Kobe Bryant : il cordoglio del mondo del calcio e dello sport – FOTO : Morte Kobe Bryant: la scomparsa del grande campione americano ha atterrito tutto il mondo. Questo il ricordo degli sportivi Kobe Bryant è deceduto per un incidente in elicottero. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo lasciando attoniti milioni di persone. Bryant ha scritto pagine indelebili della storia della pallacanestro per 20 anni lasciando ricordi indelebili sia in Italia (dove ha iniziato a giocare) sia, soprattutto, in ...

Morte Kobe Bryant - tra le 9 vittime anche Christina Mauser allenatrice di basket : Il dottor Jonathan Lucas, capo esaminatore medico della Contea di Los Angeles, nella notte italiana, ha fornito un aggiornamento ai media sulle fasi di recupero delle vittime sul luogo dell'incidente, confermando che potrebbero essere necessari alcuni giorni per concludere l'intervento e identificare tutte le salme. Tra queste, identificata anche Christina Mauser, allenatrice della Harbour Day School di Corona del Mar.Continua a leggere

Morte Kobe Bryant : il cordoglio social del mondo del calcio : La notizia della Morte di Kobe Bryant ha scosso tutto il mondo, soprattutto dello sport e anche del calcio. L'ex cestista NBA e leggenda dei Los Angeles Lakers, è morto in un incidente aereo in California insieme alla figlia Gianna di 13 anni. Da Totti a Balotelli a Lukaku, Pirlo e Marchisio: il cordoglio social del mondo del pallone.Continua a leggere

Il tweet della Lega sulla Morte di Kobe Bryant che incita a votare Borgonzoni : È giusto di un paio di ore fa la conferma della morte del grande ex giocatore di basket Kobe Bryant. Il campione è morto insieme ad altre quattro persone – tra cui la figlia tredicenne – a causa di uno schianto in elicottero. Non ha atteso molto, la Lega, per pubblicare un tweet – prontamente rimosso – in cui commenta la scomparsa del campione facendo riferimento a quanto amasse l’Italia e non solo. Peccato che tra ...

Basket : Morani - ‘squallore Lega su Morte Kobe…’ : Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “Lo squallore di questi personagetti lo misuri nei momenti di dolore. Fate davvero schifo”. Lo scrive su twitter la sottosegretario al Mise, Alessia Morani del Pd, su twitter postando lo screenshot di un tweet dell’account della Lega-Salvini premier sulla scomparsa di Koby Briante l’invito al voto leghista per le regionali. L'articolo Basket: Morani, ‘squallore Lega su morte ...

Morte Kobe Bryant : si è schiantato con l’elicottero mentre stavano andando con la figlia Gianna Maria ad allenarsi [FOTO] : L’elicottero precipitato nella contea di Los Angeles con a bordo Kobe Bryant e la figlia Gianna Maria stava dirigendosi alla Mamba Academy, l’accademia di basket fondata dal campione, per una mattinata di allenamenti. Lo riportano alcuni media locali. Il soprannome di Bryant era ‘Black Mamba’. L’ex stella della Nba Kobe Bryant è morto in un incidente di elicottero in California. Secondo le prime informazioni ...

Chi erano le altre 4 persone Morte con Kobe Bryant : Emergono nuovi terribili particolari dalle indagini sull’incidente in elicottero che nella giornata del 26 gennaio ha causato la morte di Kobe Bryant, 41enne ex cestista considerato uno dei più forti giocatori di basket di tutti i tempi. Nello schianto infatti sarebbe morta anche la figlia di 13 anni di Bryant, Gianna Maria, che assieme al padre si stava dirigendo con il velivolo presso la Mamba Academy di Thousand Oaks per partecipare ad ...