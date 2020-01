Meteo e clima: Gennaio caldo non solo in Europa, in Giappone è da record (Di lunedì 27 gennaio 2020) CRONACHE Meteo: il mese di Gennaio in Giappone è stato estremamente mite, fino a superare alcuni record storici di caldo. La stazione Meteorologica di Naha ha raggiunto una temperatura massima di 27 gradi il giorno 25 Gennaio, superando il proprio record storico mensile di 26,8°C che era stato registrato il 22 Gennaio 1988. Da notare che la serie Meteorologica in questa città inizia dal lontano 1891, si tratta quindi di un record di caldo più che secolare. La cittadina si trova nella prefettura di Okinawa nel Giappone meridionale, ed in Gennaio la temperatura media massima è di 19,5 gradi. meteogiornale

Gwillaumau : RT @SardegnaG: #Meteo pazzo in Sardegna: questa settimana si arriverà fino a 21 gradi #clima - SardegnaG : #Meteo pazzo in Sardegna: questa settimana si arriverà fino a 21 gradi #clima - IteNovas : #Meteo pazzo in Sardegna: questa settimana si arriverà fino a 21 gradi #clima -