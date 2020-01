M5S, Cirillo: “Ritardi sui corsi di formazione per i ragazzi di Nisida” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Visita del consigliere regionale Cirillo nel carcere minorile: “Chiesto al ministro Bonafede di riattivare il finanziamento per il teatro”. “Il recupero di ragazzi che provengono da percorsi di vita difficili deve essere sempre al centro delle nostre azioni politiche. Il carcere minorile di Nisida può ambire a diventare modello in questo senso, grazie anche alle professionalità che vi operano, ma non può esserci più negligenza da parte di chi ha il dovere di fare la sua parte. Dopo anni dalla loro approvazione e dai relativi finanziamenti, soltanto negli ultimi mesi, in piena campagna elettorale, la Regione Campania ha attivato corsi di formazione rivolti agli ospiti dell’istituto e finalizzati al loro inserimento nel mercato del lavoro. Un’opportunità rispetto alla quale si è perso inspiegabilmente tempo, sebbene l’insegnamento di un mestiere ... anteprima24

