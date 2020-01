L’amore ai Grammy Awards 2020: le coppie sul red carpet (Di lunedì 27 gennaio 2020) Lana Del Rey e LarkinGwen Stefani e Blake SheltonChrissy Teigen e John LegendPriyanka Chopra e Nick Jonasheidi Klum e Tom KaulitzJoe Jonas e Sophie TurnerAnwar Hadid e Dua LipaSe la musica è l’essenza dei Grammy, l’amore ha caratterizzato il red carpet di quelli del 2020, ed è stato anche occasione per «debutti» a due, scelta che ufficializza e ribadisce storie in corso da poco o già consolidate ma tenute al riparo dal mondo. Hanno deciso di presentarsi mano nella mano per la prima volta Lana del Rey e Sean “Sticks” Larkin, che si erano già visti sabato al party pre Grammy. La cantante 34enne, nominata per l’album F*** Rockwell! ha sfilato accanto al fidanzato, che fa il poliziotto a Tulsa, in Oklahoma e che ha partecipato al reality LivePD. I due si frequentano dallo scorso settembre, quando erano stati avvistati insieme per la prima volta a Central Park e ... vanityfair

