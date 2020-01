La "Waterloo" dei 5 Stelle (Di lunedì 27 gennaio 2020) Una disfatta. Il Movimento 5 Stelle tocca il suo minimo storico in Emilia Romagna e in Calabria e per la prima volta, tra i parlamentari grillini, piomba la parola “estinzione”. Ovvero la paura di scomparire in un momento in cui ciò che rimane del mondo pentastellato è senza una guida. Tanto che Luigi Di Maio si è dimesso quattro giorni prima del voto così da evitare, a suo modo, di mettere la faccia su quest’altra sconfitta. E il reggente Vito Crimi, che ora si ritrova a dover gestire la debacle, non ha ancora commentato il risultato. Mentre Massimo Bugani, ex socio di Rousseau e volto storico del M5S a Bologna e in Regione, è l’unico che con coraggio azzarda un’analisi della sconfitta definita, appunto, la “Waterloo” dei 5Stelle.Con la sonora batosta subita scocca l’ora delle accuse e delle ... huffingtonpost

