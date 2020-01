Eli Roth’s History of Horror: in Dvd e Blu-Ray dal 23 gennaio (Di lunedì 27 gennaio 2020) Midnight Factory, ovvero l’etichetta di cui è proprietaria Koch Media, punta a raccogliere il meglio della produzione mondiale del genere Horror, dando spazio a qualunque pellicola, a partire dai classici contemporanei del genere fino alle declinazioni thriller e fantasy. Questi sono alcune dei presupposti che compongono il “quadro” di Eli Roth’s History of Horror, una serie di documentari realizzati da AMC in collaborazione con Eli Roth, uno dei registi più quotati della “new wave” dell’Horror e che ha realizzato film cult come Green Inferno, Hostel, Knock Knock e Cabin Fever. La prima stagione dello show in questione, già disponibile in DVD e Blu-Ray a partire dal 23 gennaio 2020, includerà tutti i sette episodi finora disponibili. Con storyteller di altissimo livello come Stephen King, Quentin Tarantino, Jordan Peele, Jason Blum, Robert Englund, Linda Blair, ... nerdgate

