Elezioni Emilia, Bonaccini vince con il 51,4%. Pd primo partito, stop a Salvini (Di lunedì 27 gennaio 2020) Stefano Bonaccini ha vinto con il 51,6 per cento, ha respinto la spallata di Matteo Salvini e fermato l'avanzata verso sud della Lega. Il Pd torna a essere il primo partito, un primato che... ilmattino

matteosalvinimi : AVETE CAPITO?!? Il governo degli abusivi non fa sbarcare la nave Ong in attesa delle elezioni in Emilia-Romagna e C… - Joerg_Meuthen : Se potessi votare alle elezioni in Emilia Romagna voterei per la Lega di Matteo. #oggivotolega - Tommasolabate : Salvini dice che in Emilia “dopo 70 anni c’è stata partita”. Non è così. Bonaccini ha preso una percentuale più alt… -