Captain Marvel | Torna la petizione per rimuovere Brie Larson dal ruolo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Alcuni fan dei fumetti della Marvel continuano a chiedere che Captain Marvel non sia più interpretata più da Brie Larson, ma da un’attrice afroamericana. Negli anni ’80 del secolo scorso, i fumetti della Marvel Comics presentarono un nuovo personaggio nel ruolo dell’eroina, Monica Rambeau. Lei, in buona sostanza, è arrivata prima di Carol Danvers a … L'articolo Captain Marvel Torna la petizione per rimuovere Brie Larson dal ruolo proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

