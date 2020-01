Canoa, revocata la squalifica per doping a Laurence Vincent-Lapointe. Era stata contagiata durante un rapporto sessuale (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’ICF, come riportato da Marca.com, ha revocato la sanzione per doping alla canadese Laurence Vincent-Lapointe, undici volte campionessa del mondo. La federazione, infatti, ha considerato valide le prove presentate dagli avvocati della canoista e, supportata dalle minuscole tracce di ligandrol trovate nel campione dell’atleta, ritiene che non abbia mai fatto uso volontario di una sostanza illegale. Nella sua dichiarazione alla Federazione Internazionale, a dicembre, la campionessa del mondo ha dichiarato di essere stata contagiata dal suo partner durante un rapporto sessuale. Grazie ad un’analisi dei capelli in un laboratorio di Strasburgo, infatti, è stato scoperto che il suo ragazzo in quel momento aveva consumato un prodotto che conteneva una quantità significativa di ligandrolo. Successivamente, un esperto ha confermato che la piccola quantità della sostanza ... oasport

