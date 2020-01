Bianca Guaccero parente di Costanzo? Jonathan sorprende, lei ringrazia (Di lunedì 27 gennaio 2020) Jonathan parla del legame di parentela di Bianca Guaccero e Maurizio Costanzo: la sorpresa A Detto Fatto le sorprese non mancano mai… così come gli scherzi! Quest’oggi Jonathan Kashanian ha stilato una classifica dedicata ai parenti VIP: è andato a ritroso per generazioni e generazioni pur di scoprire dei legami di parentela stranissimi. Ha avuto … L'articolo Bianca Guaccero parente di Costanzo? Jonathan sorprende, lei ringrazia proviene da Gossip e Tv. gossipetv

DettoFattoRai2 : Da #Carlaland a #Sanremo2020, un cambio look da SCOSSA! ? In esclusiva a #dettofattorai, un look degno del palco de… - Galgario : RT @DettoFattoRai2: ?? Secondo lo @WHO, il vizio del fumo è la prima causa di malattia e di morte evitabile, e noi di #dettofattorai vogliam… - DettoFattoRai2 : 'Parenti serpenti' vale anche tra i vip imparentati tra loro? Non l'avreste mai detto, eh? ?? @jonathankash è a… -