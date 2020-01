Uomini e Donne, Carlo e Cecilia hanno chiuso? La reazione inaspettata della Zagarrigo (Di domenica 26 gennaio 2020) A movimentare l’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne ci hanno pensato Carlo e Cecilia. I due protagonisti, stando a quanto rivelato da Il Vicolo della news, sembrerebbero essere ai ferri corti. Dopo un inizio decisamente scoppiettante, in cui la Zagarrigo sembrava essere la preferita assoluta del tronista, le cose stanno prendendo una piega decisamente diversa. In occasione della registrazione del 25 gennaio, la corteggiatrice ha assunto un comportamento inatteso. L’ostilità tra Carlo e Cecilia Carlo e Cecilia stanno affrontando un periodo parecchio turbolento a Uomini e Donne. Nella precedente puntata, infatti, la ragazza ha deciso di non presentarsi in studio in quanto troppo delusa dal comportamento del tronista. Quest’ultimo non l’ha trattata molto bene e l’ha velatamente definita una persona finta e costruita. Si tratta di accuse ... kontrokultura

