"Un'emozione ci sia partita aperta in Emilia Romagna", dice Salvini (Di lunedì 27 gennaio 2020) "Lasciatemi dire che per me è un'emozione che dopo 70 anni ci sia una partita aperta". Così Matteo Salvini in conferenza stampa a Bologna commenta il testa a testa tra Bonaccini e Borgonzoni nelle elezioni regionali in Emilia Romagna. "Quando il popolo vota ha sempre ragione chiunque vinca". Poi il commento sul risultato deludente del Movimento 5 Stelle: "È evidente che domani cambia qualcosa". agi

