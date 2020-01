Traffico Roma del 26-01-2020 ore 09:30 (Di domenica 26 gennaio 2020) RIMOSSO L’ INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI APPIA E ANAGNINA. Traffico TORNATO A SCORRERE REGOLARMENTE. IN PIENO SVOLGIMENTO UNA PROCESSIONE CON PARTENZA DA PIAZZA DELLA CHIESA NUOVA E PROSEGUIMENTO SU CORSO VITTORIO EMANUELE II, LARGO OTTAVIO TASSONI, VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRITO, PIAZZA DI PONTE S. ANGELO, PONTE S.ANGELO, LUNGOTEVERE CASTELLO, VIA DELLA CONSOLAZIONE PER GIUNGERE IN PIAZZA S. PIETRO PER ASSISTERE ALL’ANGELUS DEL SANTO PADRE. POSSIBILI CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI FEDELI SEMPRE QUESTA MATTINA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “Roma CITY TRAIL”: LO START ALLA CORSA DI CIRCA 15 KM (MOLTI DEI QUALI ALL’INTERNO DI VILLA PAMPHILI) È PREVISTO PER LE ORE 10.00. PARTENZA E ARRIVO IN PIAZZA SAN COSIMATO. POSSIBILI DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS 115 E 870. TERMINE EVENTO PREVISO PER LE ORE 12.30. STOP QUEST’OGGI ALLA ... romadailynews

virginiaraggi : Ancora #StradeNuove. Questa nelle foto è via Filippo Fiorentini, una delle arterie di traffico più importanti nel q… - Agenzia_Ansa : Roma seconda nel mondo per ora perse nel #traffico dopo Bogotà, Milano è settima - _Carabinieri_ : Operazione antidroga dei #Carabinieri di #Roma: eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti d… -